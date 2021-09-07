В «Химках» рассказали об условиях аренды Мирзова

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал «СЭ» об аренде полузащитника «Спартака» Резиуана Мирзова. «Химки» арендовали игрока до конца текущего сезона.

«Разговаривали долго и решили, что это будет аренда. Аренда безвозмездная, игрок переходит к нам тех же условиях», — сказал Терюшков «СЭ»

В текущем сезоне 28-летний российский футболист провел 6 матчей за красно-белых и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом действует до конца июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 2,8 миллиона евро.