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Мирча Луческу: «Дзюба — умный игрок, у него талант. Но ему не нужно в Европу»

8 июля 2020, 15:30
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился с «СЭ» мнением о победе сине-бело-голубых в чемпионате России.

— У Дзюбы три десятка очков по системе «гол плюс пас» в этом чемпионате, но ему скоро 32. Допускаете, что он еще может поиграть в Европе?

— О, Дзюба! У меня с ним все еще очень хорошие отношения. Люблю его. Знаю, что он забил так много и сделал большое число голевых передач, и меня это не удивляет. Дзюба — умный игрок, у него талант. Но мне кажется, что ему не нужно в Европу. Артем уже привык к российскому футболу, ему лучше помочь «Зениту» стать командой европейского уровня. Когда это случится, сам Дзюба окажется на том же уровне, на каком был бы при трансфере в западный клуб. (Гоша Чернов)

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