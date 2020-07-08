Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился с «СЭ» мнением о победе сине-бело-голубых в чемпионате России.

— У Дзюбы три десятка очков по системе «гол плюс пас» в этом чемпионате, но ему скоро 32. Допускаете, что он еще может поиграть в Европе?

— О, Дзюба! У меня с ним все еще очень хорошие отношения. Люблю его. Знаю, что он забил так много и сделал большое число голевых передач, и меня это не удивляет. Дзюба — умный игрок, у него талант. Но мне кажется, что ему не нужно в Европу. Артем уже привык к российскому футболу, ему лучше помочь «Зениту» стать командой европейского уровня. Когда это случится, сам Дзюба окажется на том же уровне, на каком был бы при трансфере в западный клуб. (Гоша Чернов)