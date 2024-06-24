Миранчук прошел медосмотр вместе с «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прошел медосмотр вместе с железнодорожниками, которые принимали участие в июньском сборе национальной команды России.

Ранее агент футболиста Вадим Шпинев в интервью «СЭ» заявил, что футболист, скорее всего, не останется в клубе.

В сезоне-2023/24 Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня.