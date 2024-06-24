Миранчук прошел медосмотр вместе с «Локомотивом»
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прошел медосмотр вместе с железнодорожниками, которые принимали участие в июньском сборе национальной команды России.
Ранее агент футболиста Вадим Шпинев в интервью «СЭ» заявил, что футболист, скорее всего, не останется в клубе.
В сезоне-2023/24 Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до конца июня.
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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Ростов – ЦСКА
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|19.07
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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|19.07
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Оренбург – Спартак
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