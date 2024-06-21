Агент Миранчука: «Встреча с «Локомотивом» состоялась. На 99,9 процентов Антон не останется в клубе»
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, ответил на вопрос «СЭ» о встрече со спортивным блоком железнодорожников.
«Встреча с «Локомотивом» состоялась. Мы высказали свои пожелания, клуб сделал свое предложение. На этом все. До конца месяца у Антона действует контракт. По его истечении по предложенным условиям — на 99,9 процента Антон не останется в клубе», — сказал Шпинев «СЭ».
В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|19.07
|00:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
Новости