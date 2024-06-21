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Агент Миранчука: «Встреча с «Локомотивом» состоялась. На 99,9 процентов Антон не останется в клубе»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, ответил на вопрос «СЭ» о встрече со спортивным блоком железнодорожников.

«Встреча с «Локомотивом» состоялась. Мы высказали свои пожелания, клуб сделал свое предложение. На этом все. До конца месяца у Антона действует контракт. По его истечении по предложенным условиям — на 99,9 процента Антон не останется в клубе», — сказал Шпинев «СЭ».

В минувшем сезоне Миранчук провел 38 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. Контракт полузащитника с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2024 года.

Антон Миранчук
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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