Илич о концовке сезона РПЛ: «Это был тяжелейший месяц в моей тренерской карьере»
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» высказался о концовке минувшего сезона РПЛ.
— После матча с «Арсеналом» вы сказали: «Это был мой самый долгий сложный месяц за всю тренерскую карьеру»...
— Это чистая правда. Это был тяжелейший месяц в моей тренерской карьере. У нас были трудные и важные матчи. К тому же я не знал русский, было немного трудно общаться.
— Как-то отмечали сохранение в лиге?
— Нет. После игры все поехали в отпуск. Я и мой тренерский штаб провели еще один день в Нижнем, и потом мы улетели в Белград, чтобы провести время с семьями. Так что ничего не отмечали.
Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0-0
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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