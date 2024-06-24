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Илич о концовке сезона РПЛ: «Это был тяжелейший месяц в моей тренерской карьере»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» высказался о концовке минувшего сезона РПЛ.

— После матча с «Арсеналом» вы сказали: «Это был мой самый долгий сложный месяц за всю тренерскую карьеру»...

— Это чистая правда. Это был тяжелейший месяц в моей тренерской карьере. У нас были трудные и важные матчи. К тому же я не знал русский, было немного трудно общаться.

— Как-то отмечали сохранение в лиге?

— Нет. После игры все поехали в отпуск. Я и мой тренерский штаб провели еще один день в Нижнем, и потом мы улетели в Белград, чтобы провести время с семьями. Так что ничего не отмечали.

Илич был назначен главным тренером команды 4 мая. В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.

Саша Илич. «Это был тяжелейший месяц в моей карьере». Интервью тренера «Пари НН» Саши Илича

Саша Илич
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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