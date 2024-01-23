Евгений Бушманов: «Краснодар» — основной конкурент «Зенита» в этом сезоне»

Российский тренер Евгений Бушманов рассказал, что нужно «Краснодару», чтобы продолжить борьбу с «Зенитом» в весенней части чемпионата.

«Краснодару» просто нужно также стабильно набирать очки, как они это делали в первой части сезона. Понятно, что у «Зенита» опыта побольше, плюс футболисты высокого уровня. Но в целом по этому сезону «Краснодар» очень сильно выглядит, они точно поборются за чемпионство. На сегодняшний день «Краснодар» — основной конкурент «Зенита» в этом сезоне», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

После 18 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, на втором месте идет «Зенит». РПЛ возобновится в начале марта 2024 года.