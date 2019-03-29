Миодраг Божович: "Трудно сказать, на сколько процентов готов Денисов. Но его опыт поможет "Крыльям"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 21-го тура премьер-лиги против "Арсенала" заявил, что большой опыт защитника Виталия Денисова поможет его команде в сегодняшней игре.

- Самарджич важен для нашей игры в обороне - он много подсказывает партнерам, - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". - Но у нас четыре хороших центральных защитника. На его месте будет играть Рохель. Денисов? Трудно сказать, на сколько процентов он готов. Но у него большой опыт, который нам поможет.

"Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. "Арсенал" с 27 баллами располагается на 9-й строчке - "канониры" провели на матч больше.

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