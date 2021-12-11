Миодраг Божович: «Поступила информация, что матча с ЦСКА не будет, все разъехались с базы»
Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2). Он также рассказал об информации по поводу отмены матча.
«Поле было тяжелым для игры, погода тоже не очень футбольная, — сказал Божович. — Первый тайм был равным. Мы не забили свой момент, ЦСКА забил. Во втором тайме они были лучше. ЦСКА мастеровитее «Арсенала», но у нас был шанс, просто не получилось.
У нас не было тренировки перед матчем. Поступила информация, что матча не будет, все разъехались с базы. Потом разослали всем футболистам сообщение, что матч состоится и выдвинулись в гостиницу. Ничего странного не произошло. Никто не разъехался домой, вовремя вернулись. Это не причина нашего поражения».
В составе победителей дубль сделал Заболотный. ЦСКА поднялся на третье место в таблице и в следующем матче после зимнего перерыва сыграет со «Спартаком».
«Арсенал» находится на 11-й строчке. В следующем туре «канониры» в гостях встретятся с «Сочи».
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