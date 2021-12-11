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Миодраг Божович: «Поступила информация, что матча с ЦСКА не будет, все разъехались с базы»

18:38
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Миодраг Божович. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (0:2). Он также рассказал об информации по поводу отмены матча.

«Поле было тяжелым для игры, погода тоже не очень футбольная, — сказал Божович. — Первый тайм был равным. Мы не забили свой момент, ЦСКА забил. Во втором тайме они были лучше. ЦСКА мастеровитее «Арсенала», но у нас был шанс, просто не получилось.

У нас не было тренировки перед матчем. Поступила информация, что матча не будет, все разъехались с базы. Потом разослали всем футболистам сообщение, что матч состоится и выдвинулись в гостиницу. Ничего странного не произошло. Никто не разъехался домой, вовремя вернулись. Это не причина нашего поражения».

В составе победителей дубль сделал Заболотный. ЦСКА поднялся на третье место в таблице и в следующем матче после зимнего перерыва сыграет со «Спартаком».

«Арсенал» находится на 11-й строчке. В следующем туре «канониры» в гостях встретятся с «Сочи».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
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25%

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Спартак

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Сергей Федоров все материалы автора

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