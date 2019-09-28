Миодраг Божович: «Персонально против Мелкадзе играть не будем»
13:50
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал, как его команда будет противостоять поймавшему кураж форварду «Тамбова» Георгию Мелкадзе.
— Я уже забыл игру на кубок. Сегодня игра с «Тамбовом», а кубок — это другое соревнование, — заявил Божович в эфире «Матч Премьер». — «Торпедо» заслужило победу, хотя, конечно, мы не хотели проигрывать специально.
Будем ли приставлять опекуна к Мелкадзе? Нет, по-особому играть против него не будем. Защитники будут оборонять свою зону и не более. Мы уважаем Мелкадзе, но у него не будет персональщика. Больше того, я рассчитываю, что мы будем больше владеть мячом. Пусть лучше они думают, как закрыть наших форвардов.
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