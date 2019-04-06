Миодраг Божович: "Пенальти в наши ворота? Там была симуляция!"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович после поражения от "Краснодара" (0:1) в матче 22 тура РПЛ остался недоволен судейством, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина Потапова.



– В первом тайме у нас были лучшие моменты, два хороших для того, чтобы забить, – отметил Божович. – Но мы не сделали этого. Игра была равной, как мне показалось. Может, какое-то время "Краснодар" больше контролировал мяч, но очень опасных моментов не было. Только в конце. Что касается пенальти, судья должен был дать желтую карточку за симуляцию, но он поставил пенальти. Там была большая симуляция, и я не знаю, что сказать. Со "Спартаком" не поставили пенальти, здесь ставят такой, которого не было. Не нужно это "Краснодару", чтобы выигрывать.



– Что с Корниленко?



– Он травмировался перед разминкой.



– Довольны ли вы тем, как команда провела отрезок в большинстве?



– Нет, мы могли сделать гораздо больше. Но у нас есть пара игроков травмированных, которые даже без тренировки играли. Были вынужденные замены. Мы не могли сделать третью замену долго, потому что боялись, что, если кто-то получит травму, останемся в таком количестве, как "Краснодар". У нас была игра два дня назад. Думаю, подсели.