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Миодраг Божович — о дисквалификации: «Мы были на связи с тренерским штабом — я отправлял СМС»

18:03
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Главный тренер «Крылья Советов» Миодраг Божович рассказал, как перенес трехматчевую дисквалификацию по итогам встречи с «Оренбургом» (1:0).

— Было странное чувство: ты рядом с командой, но смотришь игру как болельщик, — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов». — В моем штабе опытные помощники, которые справились с этой ситуацией. Мы были на связи.

— Как вы действовали в экстренных ситуациях во время игры? Или как проводили замены?
— Я отправлял СМС.

Божович пропустил матчи против «Зенита» (0:2), «Рубина» (0:0) и «Спартаком» (0:2). У черногорского специалиста еще два матча дисквалификации условно.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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