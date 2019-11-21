Главный тренер «Крылья Советов» Миодраг Божович рассказал, как перенес трехматчевую дисквалификацию по итогам встречи с «Оренбургом» (1:0).

— Было странное чувство: ты рядом с командой, но смотришь игру как болельщик, — приводит слова Божовича официальный сайт «Крыльев Советов». — В моем штабе опытные помощники, которые справились с этой ситуацией. Мы были на связи.

— Как вы действовали в экстренных ситуациях во время игры? Или как проводили замены?

— Я отправлял СМС.

Божович пропустил матчи против «Зенита» (0:2), «Рубина» (0:0) и «Спартаком» (0:2). У черногорского специалиста еще два матча дисквалификации условно.

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