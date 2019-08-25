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Миодраг Божович: «Надеюсь, что игроки «Спартака» будут думать об ответном матче с «Брагой»

18:54
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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед началом матча 7-го тура чемпионата России против «Спартака» выразил надежду, что красно-белые будут думать о предстоящей ответной встреча против «Браги» в Лиге чемпионов.

— Часто обыгрывали «Спартак»? Нет, просто я думаю, что игроки сами хорошо настраиваются, — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер». — Для них это хороший противник, где они могут себя показать. Нам очки очень нужны, турнирное положение очень непростое, фанаты переживают за команду... У «Спартака» был очень тяжелый график: впереди ответная игра с «Брагой», матч с «Зенитом». Надеемся, что красно-белые будут думать об этом.

Крылья Советов — Спартак

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 7-й тур. «Краснодар» — «Локо» и другие матчи




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