Миодраг Божович: «Надеюсь, что игроки «Спартака» будут думать об ответном матче с «Брагой»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед началом матча 7-го тура чемпионата России против «Спартака» выразил надежду, что красно-белые будут думать о предстоящей ответной встреча против «Браги» в Лиге чемпионов.

— Часто обыгрывали «Спартак»? Нет, просто я думаю, что игроки сами хорошо настраиваются, — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер». — Для них это хороший противник, где они могут себя показать. Нам очки очень нужны, турнирное положение очень непростое, фанаты переживают за команду... У «Спартака» был очень тяжелый график: впереди ответная игра с «Брагой», матч с «Зенитом». Надеемся, что красно-белые будут думать об этом.

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