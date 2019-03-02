Миодраг Божович: "Мы многого ждем от Джано"

Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович перед матчем 18-го тура премьер-лиги против "Локомотива" заявил, что его команда многого ожидает от полузащитника Джано Ананидзе. 26-летний хавбек присоединился к самарскому клубу в зимнее трансферное окно на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

- "Крылья" ни разу не проиграли в межсезонье? Это ничего не показывает, ведь затем бывает по-разному, - сказал Божович в эфире канала "Матч Премьер". - Сегодняшняя игра может дать какие-то ответы. Первый тур обычно непредсказуем.

Мы многого ждем от Джано. Он техничный футболист, который может показать красивую игру. Зиньковский и Шишкин тоже помогут и увеличат качество. Это игра за три очка.

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