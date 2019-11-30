Миодраг Божович: «Крыльям Советов» не хватало Соболева»
16:26
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1).
— У нас были хорошие моменты, были моменты у «Уфы», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер». — Они забили первые, поэтому выиграли и выдержали до конца.
— В концовке не хватило ресурсов, чтобы добавить и устроить штурм?
— Не хватило, да. Больше всего не хватало Соболева. Так получилось.
— Оцените игру Голенкова? Первый раз сыграл большой отрезок.
— Я доволен им, двигался хорошо. Жалко, что не реализовали моменты.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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