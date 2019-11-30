РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Миодраг Божович: «Крыльям Советов» не хватало Соболева»

16:26
Теги:

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1).

— У нас были хорошие моменты, были моменты у «Уфы», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер». — Они забили первые, поэтому выиграли и выдержали до конца.

— В концовке не хватило ресурсов, чтобы добавить и устроить штурм?
— Не хватило, да. Больше всего не хватало Соболева. Так получилось.

— Оцените игру Голенкова? Первый раз сыграл большой отрезок.
— Я доволен им, двигался хорошо. Жалко, что не реализовали моменты.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир