Миодраг Божович: «Крыльям Советов» не хватало Соболева»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Уфы» (0:1).

— У нас были хорошие моменты, были моменты у «Уфы», — сказал Божович в эфире телеканала «Матч Премьер». — Они забили первые, поэтому выиграли и выдержали до конца.

— В концовке не хватило ресурсов, чтобы добавить и устроить штурм?

— Не хватило, да. Больше всего не хватало Соболева. Так получилось.

— Оцените игру Голенкова? Первый раз сыграл большой отрезок.

— Я доволен им, двигался хорошо. Жалко, что не реализовали моменты.