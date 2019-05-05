Главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович пожаловался на травмы после матча 27-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:1). В первом тайме повреждения получили Сергей Корниленко и Александр Самедов.

– Играли мы в целом хорошо, вовремя забили гол. До травм, которые случились в первом тайме, мы контролировали игру. У нас очень много потерь, – цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" Божовича. – Сегодня мы лишились двух опытных игроков. Во втором тайме нам пришлось сложно. "Уфа" больше владела мячом, мы допустили одну ошибку в обороне и нам забили. Сегодня мы были чуть лучше соперника, но это футбол.