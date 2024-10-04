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Владимир Леонов: «В «Рубине» нет депрессивных настроений из-за серии без побед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов оценил игру «Рубина» в последних матчах РПЛ и FONBET Кубка России.

«Всегда хочется лучшего. «Рубин» неплохо провел матч с ЦСКА, сыграл вничью, потом был тяжелый выезд. Пока «Рубину» не удается добежать до победного свистка. Команда находится в поиске своей игры. Но у нас нет депрессивных настроений из-за серии без побед, в том числе и в самой команде. Я знаю, какой там микроклимат. Когда уйдут все травмы, все должно наладиться. «Рубин» имеет все возможности для побед. Пока «Рубин» — крепкий середняк», — приводит слова Леонова Metaratings.ru.

Безвыигрышная серия «Рубина» суммарно в двух турнирах составляет шесть матчей. В РПЛ команда с 12 очками занимает седьмое место в таблице.

Источник: Metaratings.ru
ФК Рубин (Казань)
Владимир Леонов
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5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
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