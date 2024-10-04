Массимо Каррера готов стать главным тренером «Оренбурга»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил готовность занять аналогичную должность в «Оренбурге».

3 октября «Оренбург» отправил в отставку испанца Давида Деограсию.

«Принял бы предложение возглавить «Оренбург»? Да. Я бы поговорил с этим клубом, чтобы понять ситуацию и цели, которые они ставят», — приводит слова Карреры Sport24.

После 10 туров РПЛ «Оренбург» занимает 14-е место в таблице, набрав 7 очков.