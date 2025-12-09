Дегтярев: «Российские клубы за рубежом не играют. Какой смысл содержать такое количество легионеров?»

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал основную причину необходимости ужесточения лимита на легионеров.

Ранее Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет сокращен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».

«Клубы Российской премьер-лиги на 78-80 процентов зависят от государственного финансирования. При этом 70 процентов их зарплатного фонда уходит на легионеров, которые составляют более трети футболистов РПЛ. Один из недавних рейтингов, который широко обсуждался в СМИ, показал, что 9 из 10 самых дорогих игроков РПЛ — иностранцы. При этом, по крайней мере сейчас, наши клубы за рубежом практически не играют. Так какой смысл содержать за счет налогоплательщиков такое количество африканских и латиноамериканских легионеров? Сейчас у нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счет перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии», — приводит слова Дегтярева пресс-служба исследовательского центра АНО «Диалог».

Ранее исследовательский центр АНО «Диалог» провел опрос, по результатам которого за ужесточение лимита на легионеров выступили 56 процентов обычных граждан и 62 процента болельщиков.