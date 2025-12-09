62 процента болельщиков поддерживают ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Исследовательский центр АНО «Диалог» провел опрос на тему отношения россиян к ужесточению лимита на легионеров.

В опросе приняли участие 1900 человек, 400 из которых заявили об интересе к футболу. Среди обычных граждан 56 процентов поддержали идею Минспорта России о сокращении лимита на иностранных игроков, среди болельщиков за ужесточение лимита выступили 62 процента опрошенных.

Сторонники ужесточения лимита на легионеров отмечали, что это будет стимулировать развитие национального футбола (37 процентов), а также говорили о принципе «в российском футболе должны быть российские игроки» (22 процента) и снижении финансовой нагрузки на клубы (13 процентов).

Большинство тех, кто выступил против данной инициативы, аргументировали свою точку зрения уменьшением конкуренции для российских футболистов (26 процентов) и ухудшением уровня футбола РПЛ (22 процента).

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».