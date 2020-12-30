Миллиардер Тиньков о скандальном видео с Дзюбой: «Человек делает то, что делают все»

Российский бизнесмен Олег Тиньков высказался о скандальном видео с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Начнем с того, что я не смотрел это видео, потому что такую *** я не смотрю. Для меня низко копаться в такой грязи. Я вообще не понял, почему эта тема поднялась, не понял, о чем речь. Если перевести на английский язык и рассказать, за границей будут в шоке. Человек делает то, что делают все. Отказываюсь это анализировать и что-то думать об этом. Дзюбу со сборной выгнали, или что-то такое. Дикость», — сказал в эфире канала «Дождь» Тиньков.

В ноябре в интернете появилось видео интимного характера с участием Дзюбы. После этого главный тренер сборной России Станислав Черчесов вывел форварда из заявки национальной команды на ноябрьские матчи. Кроме того, футболист лишился капитанской повязки в «Зените».