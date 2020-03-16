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Миллиардер Мазепин, которого проверяют на коронавирус, мог заразиться от сына автогонщика

10:03
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Миллиардер Дмитрий Мазепин мог заразиться коронавирусом от сына Никиты, сообщает Telegram-канал Mash.

Автогонщик Никита Мазепин отдыхал в Куршевеле, которую закрыли из-за эпидемии. Позже стало известно, что врачи проверяют его отца Дмитрия Мазепина на коронавирус — у него весь день были температура, насморк и кашель.

Мазепин на встрече Российского союза промышленников контактировал с президентом «Лукойла» Вагитом Алекперовым. Компания — титульный спонсор «Спартака».

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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