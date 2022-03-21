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Судейство

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Вилков: «Комитет по этике определит степень вины человека, орущего матом на всю страну»

Вилков высказался о возможном наказании главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого
Данил Алешин
,  
Владислав Флегонтов
Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский арбитр Михаил Вилков высказался о возможном наказании главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«В комитете по этике работают уважаемые люди. Они сами определят степень вины человека, орущего матом на всю страну», — сказал Вилков «СЭ».

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».

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РПЛ
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Михаил Вилков
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3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
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 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
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 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
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