Вилков: «Комитет по этике определит степень вины человека, орущего матом на всю страну»

Российский арбитр Михаил Вилков высказался о возможном наказании главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.

«В комитете по этике работают уважаемые люди. Они сами определят степень вины человека, орущего матом на всю страну», — сказал Вилков «СЭ».

14 марта после встречи «Рубин» — «Ростов» Слуцкий раскритиковал работу главного арбитра матча Виталия Мешкова. По словам 50-летнего российского специалиста, рефери судил «в одну сторону» и устроил «бенефис».