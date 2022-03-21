«Это убьет остатки здравого смысла». Зарема Салихова раскритиковала идею ужесточения наказания за оскорбление судей

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна и экс-член совета директоров клуба Зарема Салихова прокомментировала инсайд «СЭ» об идее изменить в РФС систему штрафов и ужесточить наказание за оскорбление рефери.

«Вместо того чтобы повышать качество судейства и информировать болельщиков, разъясняя каждый спорный момент, нам предлагают ввести цензуру на обсуждение арбитров?

Это убьет последние остатки здравого смысла: вместо диалога — штрафы. Судья Иванов, что в 2016 году «ошибался» в наших матчах, что в 2022-м «ошибается». За шесть лет ничего не изменилось. Чем развиватели судейства занимались все это время? Видимо, по мнению авторов этой прекрасной идеи, еще через шесть лет Иванов все же научится судить — благодаря запугиванию команд и замалчиванию ошибок", — сказала Зарема.

21 марта «СЭ» стало известно, что судейский комитет РФС и департамент судейства обеспокоены поведением футболистов, тренеров и официальных лиц клубов по отношению к арбитрам.