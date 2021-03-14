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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Тамбов» — «Краснодар»: Олссон довел счет до крупного

18:05
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Полузащитник «Краснодара» Кристофер Олссон отличился в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова». Во втором тайме он довел преимущество гостей до крупного — 3:0.

«Краснодар» провел быструю атаку, после потери мяча игроками «Тамбова». Партнеры вывели Олссона один на один с вратарем, и швед со второй попытки смог отправить мяч в сетку.

Тамбов — Краснодар

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