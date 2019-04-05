Михаил Игнатов: "Точно отпраздную гол в ворота ЦСКА, если забью"

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что отпразднует гол в ворота ЦСКА в матче 22-го тура премьер-лиги. 18-летний хавбек до 2015 года занимался в школе армейцев.

- Переход в академию "Спартака" был самым оптимальным вариантом, - сказал Игнатов в интервью youtube-каналу "Supporters Group". - Понимал, что "Спартак" даст мне очень многое в плане футбольных моментов. У нас намного лучше, чем там. Я быстро перестроился, меня хорошо приняли. Я быстро влился в коллектив. К выпуску со многими стал лучшими друзьями. Меня никто не травил. Все понимали, что это для моего развития. Только радовались, ведь у меня во дворе больше болели за "Спартак"..

Дерби - это дерби. Я с детства ходил на эти матчи. Уже тогда прочувствовал атмосферу. Когда ты выходишь на эти матчи, то выкладываешься на тысячу процентов. "Спартак" - "Зенит" или "Спартак" - ЦСКА? Для меня на первом месте "Спартак" - ЦСКА. Я не праздновал голы в ворота армейцев первое время? Просто забил почти через месяц. Если забью сейчас, то точно отпраздную. Желаю нам крупной победы, чтобы все поняли, кто главный в Москве.

В текущем сезоне Игнатов провел 17 матчей за "Спартак" и забил 1 гол.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. ЦСКА с 37 баллами располагается на 4-й строчке.

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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