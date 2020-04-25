Михаил Грушевский: «ВЭБ не даст ЦСКА ни копейки»

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский, ставший гостем эфира «СЭ», оценил переход акций ПФК к крупной компании.

— Как прокомментируете последние события из жизни любимого клуба?

— О том, что 77,6 % акций переходят к ВЭБ, стало известно еще в конце прошлого года. Тогда — де-факто, сейчас — де-юре. Для ЦСКА это громадное подспорье. ВЭБ здорово упростил ему существование, обнулив задолженность по кредиту, который был взят на строительство стадиона. Да, болельщики «Зенита» могут восклицать, мол, раньше вы попрекали нас государственным финансированием, а теперь сами туда же. Но здесь иная ситуация. ВЭБ, насколько я понимаю, не даст ЦСКА ни копейки. Деньги, как и прежде, клуб должен зарабатывать самостоятельно.

— Допускаете, что отныне не все в ЦСКА будет зависеть от Евгения Гинера?

— Подобная версия имеет право на жизнь. Вообще-то и раньше некоторые решения в клубе Гинер принимал не единолично, а с компаньонами, Евгений Леннорович сам об этом говорил. Но одно дело партнеры с паритетными полномочиями, совсем другое — ВЭБ с контрольным пакетом акций. И все-таки не думаю, что у Игоря Шувалова и его заместителей будут зуд и амбиции, подсказывать, кто должен быть тренером, кого покупать, какие делать замены по ходу матча... В чем серьезное отличие ЦСКА от конкурентов?

— В чем же?

— Четкая ставка на профессионализм. На каждом уровне принятия решений. Например, Гинер никогда не вмешивается в работу тренера. Это вам и Слуцкий подтвердит, и Гончаренко. Полагаю, данный принцип — доверие профессионалам — будет сохранен.

— Стоит ли ждать громких трансферов?

— «И быстрых разумом Малкомов...» ЦСКА точно себе не позволит. Гигантские траты на футболистов — на наш путь. (Александр Кружков)

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