Грушевский о назначении Дзагоева селекционером ЦСКА: «Полагал, что Алан попробует запустить тренерскую карьеру»

Известный болельщик ЦСКА и артист Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» возвращение Алана Дзагоева в ЦСКА в качестве селекционера клуба.

«Болельщики ЦСКА точно должны быть рады этому назначению. Я полагал, что Алан планирует попробовать запустить тренерскую карьеру, но в итоге он решил пойти в эту сферу. Я считаю, что здесь сыграло то, что Дзагоев хотел продолжить свою футбольную жизнь именно в ЦСКА.

Можно предположить, что игрок с таким футбольным чутьем и интеллектом, как Алан, должен быть очень неплохим селекционером. Вообще, мне кажется, что научиться тому, чтобы распознавать футбольный талант, наверное, невозможно. Это у тебя либо есть, либо нет. Я надеюсь, что у Дзагоева этот талант есть, и я желаю Алану удачи в этой новой ипостаси», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Всего за основную команду красно-синих он провел 395 матчей, в которых отметился 77 голами и 93 результативными передачами.

Бывший футболист последние недели проходил стажировку в спортивном блоке ЦСКА. В его обязанности будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали академии и координационная работа.