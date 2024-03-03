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3 марта, 08:30

Грушевский о назначении Дзагоева селекционером ЦСКА: «Полагал, что Алан попробует запустить тренерскую карьеру»

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Известный болельщик ЦСКА и артист Михаил Грушевский прокомментировал «СЭ» возвращение Алана Дзагоева в ЦСКА в качестве селекционера клуба.

«Болельщики ЦСКА точно должны быть рады этому назначению. Я полагал, что Алан планирует попробовать запустить тренерскую карьеру, но в итоге он решил пойти в эту сферу. Я считаю, что здесь сыграло то, что Дзагоев хотел продолжить свою футбольную жизнь именно в ЦСКА.
Можно предположить, что игрок с таким футбольным чутьем и интеллектом, как Алан, должен быть очень неплохим селекционером. Вообще, мне кажется, что научиться тому, чтобы распознавать футбольный талант, наверное, невозможно. Это у тебя либо есть, либо нет. Я надеюсь, что у Дзагоева этот талант есть, и я желаю Алану удачи в этой новой ипостаси», — сказал Грушевский корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Всего за основную команду красно-синих он провел 395 матчей, в которых отметился 77 голами и 93 результативными передачами.

Бывший футболист последние недели проходил стажировку в спортивном блоке ЦСКА. В его обязанности будут входить скаутинг, анализ данных с помощью современных инструментов, просмотр игроков по всей вертикали академии и координационная работа.

Алан Дзагоев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Михаил Грушевский
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

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Краснодар

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
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Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

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Динамо

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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