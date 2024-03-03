Орлов — об уехавшем Абаскале: «Ну он же готовил команду. Ход с Зобниным сработал»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» не стал оценивать решение главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля уехать в Москву и смотреть матч 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) по телевизору на базе.

«Решение Абаскаля уехать в Москву? Без комментариев (улыбается). Ну он же готовил команду. Игра у «Спартака» есть, какие тут вопросы? Перевод Зобнина на место правого защитника себя в целом оправдал, Дугласу Сантосу он не дал разгуляться. Так что Роман был хорош в плане разрушения, сил ему хватило, не «просел», — сказал Орлов.