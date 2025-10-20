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20 октября 2025, 12:56

Галактионов о ситуации на пресс-конференции: «Старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения»

Артем Бухаев
Корреспондент
Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с обращением на пресс-конференции после матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:0).

— Вы поправили корреспондента и попросили его обращаться по имени и отчеству. После этого журналисты у ряда тренеров спрашивали, как к ним обращаться. Как вы относитесь к такому вниманию к этой ситуации?

— Довольно много шума было поднято из истории моего небольшого замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Большинство журналистов делает акцент на моем замечании и просьбе называть по имени и отчеству. Практически на всех пресс-конференциях после матчей в залах присутствуют журналисты разных изданий и разного возраста, опытных и старших людей, практически никогда не возникало никаких вопросов по форме обращения.

Тем более что всегда старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения. За исключением последней пресс-конференции, когда в зале присутствует и задает вопрос на вид молодой 16-18-летний молодой человек, начинающий в профессии — естественно он был абсолютно аккуратно и тактично поправлен. Этим небольшим комментарием считаю тему закрытой, — сказал Галактионов.

«Локомотив» лидирует в РПЛ после 12 туров с 26 очками.

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Михаил Галактионов
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
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9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
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