Галактионов о ситуации на пресс-конференции: «Старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с обращением на пресс-конференции после матча 12-го тура чемпионата России против ЦСКА (3:0).

— Вы поправили корреспондента и попросили его обращаться по имени и отчеству. После этого журналисты у ряда тренеров спрашивали, как к ним обращаться. Как вы относитесь к такому вниманию к этой ситуации?

— Довольно много шума было поднято из истории моего небольшого замечания юному корреспонденту на пресс-конференции после матча с ЦСКА. Большинство журналистов делает акцент на моем замечании и просьбе называть по имени и отчеству. Практически на всех пресс-конференциях после матчей в залах присутствуют журналисты разных изданий и разного возраста, опытных и старших людей, практически никогда не возникало никаких вопросов по форме обращения.



Тем более что всегда старшие люди по возрасту в силу воспитания и опыта определяют форму общения. За исключением последней пресс-конференции, когда в зале присутствует и задает вопрос на вид молодой 16-18-летний молодой человек, начинающий в профессии — естественно он был абсолютно аккуратно и тактично поправлен. Этим небольшим комментарием считаю тему закрытой, — сказал Галактионов.



«Локомотив» лидирует в РПЛ после 12 туров с 26 очками.