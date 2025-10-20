Голкипер «Ахмата» Шелия заявил, что игроки не могут называть Черчесова «Приветовичем»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия рассказал «СЭ» об отношениях с главным тренером команды Станиславом Черчесовым.

— Обращаемся к нему Станислав Саламович или просто Саламыч, — сказал футболист.

— К нему один раз в Казахстане обратились как к «Станиславу Приветовичу»...

— Нет, это невозможно (Смеется.).

«Ахмат» с 16 очками занимает 9 место в РПЛ, уступая «Динамо» (16) по дополнительным показателям.