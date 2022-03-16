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«Мидтьюлланн» арендовал Дрейера у «Рубина» до конца сезона

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андерс Дрейер.
Фото ФК «Мидтьюлланн»

«Мидтьюлланн» арендовал полузащитника Андерса Дрейера у «Рубина», сообщает пресс-служба датского клуба.

23-летний футболист будет выступать за команду до конца сезона-2021/22.

Дрейер перешел в «Рубин» из «Мидтьюлланна» в августе 2021 года. Датчанин забил 8 голов в 14 матчах за команду из Казани.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты с клубами в одностороннем порядке до конца сезона. 11 марта «Рубин» объявил, что приостанавливает контракт с Дрейером.

Источник: https://www.fcm.dk/nyheder/anders-dreyer-vender-hjem-til-fc-midtjylland-paa-kort-aftale/
Футбол
РПЛ
ФК Мидтьюлланн
ФК Рубин (Казань)
Андерс Дрейер
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