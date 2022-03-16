Экс-футболист «Спартака» Роман Широков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на уход Витора Перейры с поста главы департамента судейства РФС.

«У нас специалисты в тысячу раз лучше, чем он. Без таких иностранцев наш футбол на миллион процентов будет развиваться. Отъезд иностранцев — проблема для нас? Вот таких — точно нет. Пусть едет», — сказал Широков «СЭ».

Португальский специалист возглавлял департамент судейства РФС с сентября 2021 года. 15 марта контракт Перейры с РФС был прекращен по взаимному соглашению сторон. До переезда в Россию он работал в судейских комитетах УЕФА.