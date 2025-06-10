Источник: Руденко подпишет трехлетний контракт с «Локомотивом»

Нападающий «Химок» Александр Руденко близок к переходу в «Локомотив», сообщает инсайдер Иван Карпов в своем Telegram-канале.

По информации источника, 26-летний футболист проходит медосмотр в московском клубе. Отмечается, что он подпишет трехлетний контракт с железнодорожниками с окладом 4 миллиона рублей в месяц плюс бонусы, при этом его зарплата может вырасти до 7 миллионов рублей. Также «Локомотив» погасит долг «Химок» перед форвардом в размере 30 миллионов рублей.

В минувшем сезоне Руденко провел 35 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отметившись 7 голами и 3 результативными передачами. Ранее стало известно, что «Химки» пропустят следующий сезон чемпионата России, поскольку клубу было отказано в выдаче лицензии, необходимой для участия в турнире.