ЦСКА — «Акрон»: команды не открыли счет в первом тайме

ЦСКА в матче 6-го тура РПЛ встречается с «Акроном».

После первого тайма счет 0:0. На второй минуте встречи защитник москвичей Виллиан Роша получил желтую карточку. Защитник «Акрона» Жоау Эшковаль дважды получил повреждение: сначала на 23-й минуте он столкнулся головой с форвардом Аббосбеком Файзуллаевым, получил рассечение, а в концовке тайма в столкновении с Игорем Акинфеевым повредил зубы.