Кечинов — об аренде Бакаева в «Химки»: «Лучше, чем сидеть в запасе «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

«Эта аренда —дополнительная игровая практика. У него есть возможность заявить о себе и перезапустить карьеру. Все правильно. Лучше, чем сидеть в запасе «Зенита». Лучше играть в «Химках». Бакаев испортил свою карьеру переходом в «Зенит»? Не испортил. Он думал, что это будет шаг вперед. Но получилось так, что он стоит на месте», — сказал Кечинов «СЭ».

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил три мяча и сделал три голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ, летом 2024 года он вернулся в «Зенит».