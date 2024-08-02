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Сегодня, 12:31

Кечинов — об аренде Бакаева в «Химки»: «Лучше, чем сидеть в запасе «Зенита»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Зелимхана Бакаева из «Зенита» в «Химки» на правах аренды.

«Эта аренда —дополнительная игровая практика. У него есть возможность заявить о себе и перезапустить карьеру. Все правильно. Лучше, чем сидеть в запасе «Зенита». Лучше играть в «Химках». Бакаев испортил свою карьеру переходом в «Зенит»? Не испортил. Он думал, что это будет шаг вперед. Но получилось так, что он стоит на месте», — сказал Кечинов «СЭ».

Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» летом 2022 года. Он провел за сине-бело-голубых 34 матча, забил три мяча и сделал три голевые передачи. В сентябре прошлого года 28-летнего вингера арендовала «Аль-Вахда» из ОАЭ, летом 2024 года он вернулся в «Зенит».

Валерий Кечинов
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
ФК Химки
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
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 - : -
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Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
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ЦСКА – Оренбург
 - : -
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 - : -
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Маркус Вендел

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