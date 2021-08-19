Стали известны назначения судей на матчи 5-го тура Тинькофф чемпионата России, сообщает пресс-служба РФС 19 августа. Бригада арбитра Виталия Мешкова рассудит встречу «Локомотив» — «Краснодар».

«Игра «Крылья Советов» и «Сочи» пройдет без видеоассистентов, поскольку ВАР-центр РФС рассчитан на четыре матча в день», — говорится в заявлении РФС.

Все назначения на матчи 5-го тура РПЛ:

21 августа, суббота

«Уфа» — «Зенит»: судья — Павел Шадыханов; ассистенты судьи — Владислав Назаров, Антон Кобзев; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; ВАР — Анатолий Жабченко; AВАР — Дмитрий Чельцов; инспектор — Геннадий Куличенков.

«Арсенал» — «Спартак» судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Арам Петросян; резервный судья — Игорь Низовцев; ВАР — Кирилл Левников; AВАР — Константин Шаламберидзе; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Урал» — «Динамо»: судья — Иван Сиденков; ассистенты судьи — Алексей Ширяев, Рустам Мухтаров; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Алексей Стипиди; инспектор — Юрий Чеботарев.

ЦСКА — «Ахмат»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Максим Гаврилин; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Артем Любимов; AВАР — Николай Богач; инспектор — Николай Левников.

«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Антон Фролов; ассистенты судьи — Валентин Мурашов, Максим Ковалев; резервный судья — Евгений Буланов; инспектор — Юрий Баскаков.

22 августа, воскресенье

«Локомотив» — «Краснодар»: судья — Виталий Мешков; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Сафьян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Сухой; AВАР — Александр Богданов; инспектор — Сергей Мартынов.

«Нижний Новгород» — «Ростов»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Дмитрий Ермаков; резервный судья — Юнус Кошко; ВАР — Владислав Безбородов; AВАР — Тихон Калугин; инспектор — Гаряфий Жафяров.

«Химки» — «Рубин»: судья — Василий Казарцев; ассистенты судьи — Илья Елеференко, Адлан Хатуев; резервный судья — Сергей Чебан; ВАР — Сергей Иванов; AВАР — Андрей Болотенков; инспектор — Николай Иванов.