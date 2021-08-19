Жирков может подписать контракт с ЦСКА
13:56
Защитник Юрий Жирков может подписать контракт с ЦСКА, сообщает Transfermarkt.
По информации источника, ЦСКА может заключить соглашение с Жирковым в сентябре, если он успешно восстановится от травмы бедра, которую получил во время первого матча на Евро-2020 против Бельгии (0:3).
Отмечается, что сам Жирков и его семья хотят переехать в Москву.
Жирков уже выступал за ЦСКА с 2003 по 2009 год. В сезоне-2020/21 37-летний футболист провел за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
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