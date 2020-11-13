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Мещеряков отреагировал на слухи: «Я никуда не ушел из РЖД. И из «Локомотива» не планирую»

14:57
Анатолий Мещеряков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Анатолий Мещеряков. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о своем уходе из РЖД.

— Ну, во-первых, я никуда не ушел из РЖД, — сказал Мещеряков журналисту Ивану Карпову, который опубликовал цитату в своем Telegram-канале. — Во-вторых, я не уходил из клуба и не планирую. В-третьих, создана и эффективно работает система, которая не позволит «Локо» остановиться. В-четвертых, совет директоров (а не только я) в полном составе поддерживает то, что было сделано. На этом пока все.

Дополнительная информация:

https://t.me/karpinside/6899

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