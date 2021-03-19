Мещеряков — о «Локомотиве»: «Тренеру дали провести полноценный сбор. Результат все видят»
Экс-президент совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты московской команды после зимней паузы.
«У главного тренера появилась возможность провести полноценный сбор. Мы все видим результат. Летом вообще не было никаких сборов. Забегать вперед в спорте — неблагодарное дело. Уверен, команда продолжит также готовиться к каждой игре», — сказал Мещеряков «СЭ».
«Локомотив» занимает третье место (40 баллов) в турнирной таблице Тинькофф РПЛ и отстает от идущего на второй строчке «Спартака» на 4 очка. Команда Марко Николича выиграла четыре встречи из четырех возможных после возобновления сезона.
(Владимир Пушкарев)
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