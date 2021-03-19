Защитник «Урала» Калинин прокомментировал разгром от «Спартака»

Защитник «Урала» Игорь Калинин в разговоре с «СЭ» прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (1:5) в 23-м туре РПЛ.

— Ничего не получалось, бывают такие игры, — признался «СЭ» Калинин. — «Спартак» прессинговал, мы пытались упростить игру, но они забили два быстрых мяча. И поэтому весь план на матч поменялся.

Стал ли «Спартак» сильнее? Я не могу говорить за «Спартак», это у них надо спрашивать. Они тренируются, они играют. Хорошая команда, организованная. Тяжело играть против них.

Как отреагировал Григорий Викторович Иванов после матча? То, что было в раздевалке — там и остается. Надо забывать и готовиться дальше. Сейчас будет пауза. Есть время подумать и сделать работу над ошибками. Будем настраиваться на «Арсенал», они ниже нас, поэтому надо выигрывать.

«Спартак» с 44 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков.

(Севастиан Терлецкий)