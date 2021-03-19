Защитник «Урала» Калинин прокомментировал разгром от «Спартака»
Защитник «Урала» Игорь Калинин в разговоре с «СЭ» прокомментировал разгромное поражение от «Спартака» (1:5) в 23-м туре РПЛ.
— Ничего не получалось, бывают такие игры, — признался «СЭ» Калинин. — «Спартак» прессинговал, мы пытались упростить игру, но они забили два быстрых мяча. И поэтому весь план на матч поменялся.
Стал ли «Спартак» сильнее? Я не могу говорить за «Спартак», это у них надо спрашивать. Они тренируются, они играют. Хорошая команда, организованная. Тяжело играть против них.
Как отреагировал Григорий Викторович Иванов после матча? То, что было в раздевалке — там и остается. Надо забывать и готовиться дальше. Сейчас будет пауза. Есть время подумать и сделать работу над ошибками. Будем настраиваться на «Арсенал», они ниже нас, поэтому надо выигрывать.
«Спартак» с 44 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 12-я строчка и 26 очков.
(Севастиан Терлецкий)
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