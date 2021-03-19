Бывший игрок сборной России Роман Широков ответил экс-тренеру «Локомотива» Юрию Семину, который ранее в «Коммент.Шоу» выразил недоумение, почему у Широкова берут интервью о футболе.

«Это его точка зрения. Пожелаю Юрию Павловичу здоровья и спортивного долголетия. Больше мне нечего добавить», — сказал Широков «СЭ»

В начале марта Широков подверг критике работу Семина в «Локомотиве», заявив, что специалист ничего не дал железнодорожникам. Российский специалист покинул московскую команду в мае прошлого года.

В конце лета 2020 года Широков избил арбитра Никиту Данченкова во время матча между любительскими командами после того, как был удален с поля. Футболист бил арбитра ногами. Видео этого эпизода появилось в Сети. Данченкову диагностировали травмы лица. В декабре прошлого года 39-летний Широков был приговорен к общественным работам и штрафу в размере 100 тысяч рублей за нанесение травм Данченкову.

(Владислав Флегонтов)