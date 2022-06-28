«Оренбург» выступил с заявлением по поводу продления дисквалификации Обухова из-за допинга
«Оренбург» опубликовал заявление по поводу продления дисквалификации форварда команды Владимира Обухова из-за нарушения антидопинговых правил.
«Спортивный арбитражный суд (CAS) по апелляционной жалобе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) пересмотрел решение о дисквалификации Владимира Обухова, полученной им в 2021 году во время выступления за ФК «Ростов» за допинг-пробу, которая была взята еще в 2013 году на сборах молодежной сборной России.
Согласно решению, нападающий Владимир Обухов вновь ограничен от деятельности, связанной с футболом, на полгода. Футбольный клуб «Оренбург» искренне сожалеет о сложившейся ситуации и, подчиняясь решению CAS, прекращает работу Владимира на сборах», — говорится в заявлении «Оренбурга».
В клубе отметили, что Обухов покинул расположение команды. «Оренбург» ждет возвращения форварда после решения проблем с дисквалификацией.
В июле 2021 года ФИФА дисквалифицировала Обухова на полгода за применение допинга. На тот момент футболист выступал за «Торпедо».
В декабре прошлого года нападающий подписал контракт с «Оренбургом» сразу после истечения срока дисквалификации. У игрока 6 голов и 1 результативная передача в 12 матчах за оренбуржцев.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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