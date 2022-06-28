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Допинг

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«Оренбург» выступил с заявлением по поводу продления дисквалификации Обухова из-за допинга

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Оренбург» опубликовал заявление по поводу продления дисквалификации форварда команды Владимира Обухова из-за нарушения антидопинговых правил.

«Спортивный арбитражный суд (CAS) по апелляционной жалобе Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) пересмотрел решение о дисквалификации Владимира Обухова, полученной им в 2021 году во время выступления за ФК «Ростов» за допинг-пробу, которая была взята еще в 2013 году на сборах молодежной сборной России.
Согласно решению, нападающий Владимир Обухов вновь ограничен от деятельности, связанной с футболом, на полгода. Футбольный клуб «Оренбург» искренне сожалеет о сложившейся ситуации и, подчиняясь решению CAS, прекращает работу Владимира на сборах», — говорится в заявлении «Оренбурга».

В клубе отметили, что Обухов покинул расположение команды. «Оренбург» ждет возвращения форварда после решения проблем с дисквалификацией.

В июле 2021 года ФИФА дисквалифицировала Обухова на полгода за применение допинга. На тот момент футболист выступал за «Торпедо».

В декабре прошлого года нападающий подписал контракт с «Оренбургом» сразу после истечения срока дисквалификации. У игрока 6 голов и 1 результативная передача в 12 матчах за оренбуржцев.

Источник: https://t.me/fcorenburg_official/686

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Владимир Обухов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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