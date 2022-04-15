Убыток «Локомотива» в 2021 году увеличился до 2,58 миллиарда рублей

Чистый убыток «Локомотива» по итогам 2021 года вырос в 4,26 раза и составил 2,58 миллиарда рублей, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на финансовую отчетность московского клуба.

В 2020 году «Локомотив» зафиксировал убыток в 604,5 миллиона рублей. Выручка московского клуба за отчетный период выросла на 1,6 процента — до 5,5 миллиарда рублей. Коммерческие расходы увеличились на 20,7 процента и составили 29,2 миллиона рублей. Управленческие расходы возросли почти в два раза — до 445,9 миллиона рублей.

Из отчетности следует, что траты «железнодорожников» на оплату труда сотрудников за год увеличились на 14,2 процента и составили 6,2 миллиарда рублей.

Также в 2021 году клуб получил кредит на сумму в 3,6 миллиарда рублей.

В сезоне-2020/21 «Локомотив» набрал 56 очков в 30 турах и занял третье место в Тинькофф Российской премьер-лиге (РПЛ).