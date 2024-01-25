Черевченко об уходе Кругового из «Зенита»: «В ЦСКА он будет играть больше. Для него это плюс»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Балтики», тульского «Арсенала» и «Химок» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» высказался об уходе из «Зенита» защитника Данила Кругового.

«Круговой сможет играть в ЦСКА больше, чем в «Зените». Для него этот переход определенный плюс. Он сделал этот намеренный выбор а пользу той команды, где будет играть. Тут нечему удивляться», — сказал Черевченко «СЭ».

В январе Круговой подписал контракт с ЦСКА, который начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона-2023/24 25-летний защитник будет выступать за вторую команду сине-бело-голубых.