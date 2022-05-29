Мележиков рассказал, когда наступит ясность по бюджету «Спартака» на следующий сезон

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, когда наступит ясность по бюджету клуба на следующий сезон РПЛ.

«В нынешней ситуации легко только госкорпорациям. В конце июня у нас наступит ясность по бюджету. Сейчас мы завершили чемпионат. Большое спасибо команде и тренерскому клубу. Завтра буду присутствовать на собрании, будем работать», — сказал Мележиков.

Сегодня, 29 мая, «Спартак» обыграл «Динамо» (2:1) в финале БЕТСИТИ Кубка России. Красно-белые завоевал Кубок России в четвертый раз в истории.