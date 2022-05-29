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Евгений Мележиков рассказал, по каким причинам был закрыт «Спартак-2»

Севастиан Терлецкий
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал закрытие второй команды московского клуба.

«Считаю, что некоторые решения ФИФА немного политизированы. Но ограбления клубов не произойдет.

Почему закрыли «Спартак-2»? Мы пока в работе над бюджетом. По некоторым направлениям мы будем работать над оптимизацией, над сокращением бюджета. Мы долго решали вопрос рокировки «Спартака-2» и основной команды. На сегодняшний день путь для молодых футболистов становится более коротким. Нужно больше внимания уделить построению молодежной команды. Это работа спортивного блока — подвести игроков для основы. Лучше сейчас принять решение по «Спартаку-2», а не сниматься посреди чемпионата», — сказал Мележиков.

23 мая стало известно о закрытии «Спартака-2». В клубе объяснили, что к такому решению пришли из-за вынужденного сокращения бюджета и финансовых сложностей.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
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 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
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Рубин – Уфа
 1 : 2
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П
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Краснодар

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И К Ж
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