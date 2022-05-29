Евгений Мележиков рассказал, по каким причинам был закрыт «Спартак-2»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал закрытие второй команды московского клуба.

«Считаю, что некоторые решения ФИФА немного политизированы. Но ограбления клубов не произойдет.

Почему закрыли «Спартак-2»? Мы пока в работе над бюджетом. По некоторым направлениям мы будем работать над оптимизацией, над сокращением бюджета. Мы долго решали вопрос рокировки «Спартака-2» и основной команды. На сегодняшний день путь для молодых футболистов становится более коротким. Нужно больше внимания уделить построению молодежной команды. Это работа спортивного блока — подвести игроков для основы. Лучше сейчас принять решение по «Спартаку-2», а не сниматься посреди чемпионата», — сказал Мележиков.

23 мая стало известно о закрытии «Спартака-2». В клубе объяснили, что к такому решению пришли из-за вынужденного сокращения бюджета и финансовых сложностей.