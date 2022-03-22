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Защитник «Рубина» Бегич после матча с ЦСКА улетел в Хорватию

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По данным «СЭ», после матча «Рубина» с ЦСКА (6:1) защитник казанцев Силвие Бегич улетел из России в Хорватию к семье.

При этом футболист пока не приостанавливал контракт с казанским клубом.

Зимой Бегич рассказывал о том, что летом намерен получить российское гражданство, чтобы не считаться в РПЛ легионером.

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