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9 октября, 13:12

Мележиков отреагировал на назначение Казарцева на матч «Спартака» с «Крыльями Советов»

Владимир Пушкарев
,
Микеле Антонов
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение судьи Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

— Какая была у вас реакция на назначение Казарцева на игру?

— Мы спокойно отреагировали. Как вы могли увидеть, наш клуб поменял отношение к судьям. Каждый человек имеет право на ошибку, это нормально. Главное, чтобы нам давали играть.

Казарцев назначен на матч «Спартака» впервые с августа 2020 года. Тогда 42-летний арбитр назначил спорный пенальти в ворота московской команды в матче с «Сочи».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в 14.00 на стадионе «Открытие Банк Арена».

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Василий Казарцев
Евгений Мележиков
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Мусса Сиссако

Мусса Сиссако

Сочи

 3 1 1
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