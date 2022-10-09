Мележиков отреагировал на назначение Казарцева на матч «Спартака» с «Крыльями Советов»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение судьи Василия Казарцева на матч 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Крыльями Советов».

— Какая была у вас реакция на назначение Казарцева на игру?

— Мы спокойно отреагировали. Как вы могли увидеть, наш клуб поменял отношение к судьям. Каждый человек имеет право на ошибку, это нормально. Главное, чтобы нам давали играть.

Казарцев назначен на матч «Спартака» впервые с августа 2020 года. Тогда 42-летний арбитр назначил спорный пенальти в ворота московской команды в матче с «Сочи».

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 9 октября в 14.00 на стадионе «Открытие Банк Арена».