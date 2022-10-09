Гендиректор «Спартака» Мележиков — о контракте с Селиховым: «Думаю, что скоро мы решим этот вопрос»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о продлении контракта с голкипером Александром Селиховым.

— Что с контрактом Селихова?

— У нас есть время до лета, думаю, что скоро мы решим этот вопрос.

6 октября стало известно, что «Спартак» хочет продлить контракт с 28-летним вратарем и ведет с ним переговоры.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт голкипера с красно-белыми рассчитан до конца декабря 2022. В текущем сезоне он провел десять матчей в РПЛ за московский клуб.