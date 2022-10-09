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9 октября, 13:17

Гендиректор «Спартака» Мележиков — о контракте с Селиховым: «Думаю, что скоро мы решим этот вопрос»

Владимир Пушкарев
,
Микеле Антонов
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков ответил на вопрос о продлении контракта с голкипером Александром Селиховым.
— Что с контрактом Селихова?
— У нас есть время до лета, думаю, что скоро мы решим этот вопрос.

6 октября стало известно, что «Спартак» хочет продлить контракт с 28-летним вратарем и ведет с ним переговоры.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. Контракт голкипера с красно-белыми рассчитан до конца декабря 2022. В текущем сезоне он провел десять матчей в РПЛ за московский клуб.

Александр Селихов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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