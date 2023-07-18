Мелешин считает, что «Спартак» готов конкурировать с «Зенитом»
Нападающий «Спартака» Павел Мелешин после товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0) рассказал, готова ли команда конкурировать с «Зенитом».
— По сегодняшней игре что можете сказать?
— Команда победила. Сыграли на ноль, сыграл неплохо. Мог ли еще что-то сделать, хуже или лучше, не знаю. Надо потом посмотреть.
— Какие у вас ожидания от РПЛ?
— Конечно, хочется занимать высокие места. Мы будем к этому стремиться, будем делать все, что возможно.
— Команда готова конкурировать с «Зенитом»?
— Я думаю готова.
— То есть будет борьба за первое место?
— Борьба всегда есть.
— После замены вы подошли к Абаскалю.
— Я его просто поблагодарил за игру. Я просто выходил в другом месте.
— Как вы поняли момент, когда он ушел со скамейки? Вы располагались в тот момент на скамейке?
— Я был на скамейке в тот момент, но не помню, что произошло, поэтому остался на месте.
— Как считаете, «Спартак» не потерялся бы в одном из европейских турниров?
— Не знаю. Это надо смотреть в турнирах сложно сказать.
В первом туре нового сезона «Спартак» дома примет «Оренбург» 23 июля.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -