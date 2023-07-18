Мелешин считает, что «Спартак» готов конкурировать с «Зенитом»

Нападающий «Спартака» Павел Мелешин после товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0) рассказал, готова ли команда конкурировать с «Зенитом».

— По сегодняшней игре что можете сказать?

— Команда победила. Сыграли на ноль, сыграл неплохо. Мог ли еще что-то сделать, хуже или лучше, не знаю. Надо потом посмотреть.

— Какие у вас ожидания от РПЛ?

— Конечно, хочется занимать высокие места. Мы будем к этому стремиться, будем делать все, что возможно.

— Команда готова конкурировать с «Зенитом»?

— Я думаю готова.

— То есть будет борьба за первое место?

— Борьба всегда есть.

— После замены вы подошли к Абаскалю.

— Я его просто поблагодарил за игру. Я просто выходил в другом месте.

— Как вы поняли момент, когда он ушел со скамейки? Вы располагались в тот момент на скамейке?

— Я был на скамейке в тот момент, но не помню, что произошло, поэтому остался на месте.

— Как считаете, «Спартак» не потерялся бы в одном из европейских турниров?

— Не знаю. Это надо смотреть в турнирах сложно сказать.