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Сегодня, 23:35

Мелешин считает, что «Спартак» готов конкурировать с «Зенитом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Павел Мелешин после товарищеского матча с «Нефтчи» (2:0) рассказал, готова ли команда конкурировать с «Зенитом».

— По сегодняшней игре что можете сказать?

— Команда победила. Сыграли на ноль, сыграл неплохо. Мог ли еще что-то сделать, хуже или лучше, не знаю. Надо потом посмотреть.

— Какие у вас ожидания от РПЛ?

— Конечно, хочется занимать высокие места. Мы будем к этому стремиться, будем делать все, что возможно.

— Команда готова конкурировать с «Зенитом»?

— Я думаю готова.

— То есть будет борьба за первое место?

— Борьба всегда есть.

— После замены вы подошли к Абаскалю.

— Я его просто поблагодарил за игру. Я просто выходил в другом месте.

— Как вы поняли момент, когда он ушел со скамейки? Вы располагались в тот момент на скамейке?

— Я был на скамейке в тот момент, но не помню, что произошло, поэтому остался на месте.

— Как считаете, «Спартак» не потерялся бы в одном из европейских турниров?

— Не знаю. Это надо смотреть в турнирах сложно сказать.

В первом туре нового сезона «Спартак» дома примет «Оренбург» 23 июля.

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Павел Мелешин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Генеральный директор «Спартака» назвал приблизительную сумму, потраченную на летние трансферы
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1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
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Пари НН – Зенит
 - : -
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